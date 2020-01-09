根據《聖荷西水星報》記者湯普生最新爆料，勇士正在考慮拿去年夏天才簽來的羅素，去跟七六人交易當家主控班西蒙斯，逼迫勇士官方推特出面澄清，「勇士多名管理人士認為，班西蒙斯並不適合跟卓雷蒙格林在同一支球隊打球！」

由於羅素本季待在勇士還沒打出真正身價，還持續受到傷痛所苦，目前僅出賽22場，平均拿下23.2分、6助攻與3.2籃板，所以外界持續謠傳勇士考慮交易羅素，企圖藉由換取更多未來重建籌碼，問題是勇士會這麼早就放棄羅素嗎？

班西蒙斯本季待在七六人面臨跟羅素類似處境，儘管去年夏天補強積極，七六人本季表現仍不理想，有美媒認為班西蒙斯跟恩比德的搭檔並不合適，因為恩比德需要一名可以替他拉開空間，且具外線投射能力的後衛，班西蒙斯明顯不是！

可是隨著勇士官推公開澄清，班西蒙斯跟卓雷蒙格林也很難相容的現實，也讓這筆羅素換班西蒙斯的交易成真希望渺茫，畢竟勇士目前9勝29敗，排在西區墊底，恐怕也無須積極補強或交易，反正他們當前目標還是今年選秀狀元籤。

(中時 )