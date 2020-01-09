台灣光罩(2338)合併效應持續，2019年12月營收3.22億元，雖比去年11月高點減少9.32%，但年增率達40.96%，2019年全年營收34.68億元，年增20.32%，持續成長力道。
台灣光罩去年第四季營收續成長，單季營收約10.22億元，季增約1.52%，且創下去年單季營收最高紀錄；隨著併購加進群豐業績挹注，去年下半年營收續衝，預計帶動去年全年獲利亦可望優於前年。
台灣光罩2019年營收年增逾二成，主要是公司合併美祿、威達，加上新併入群豐之效益持續顯現。
台灣光罩近年積極擴大布局，繼收購晶圓產能代理商美祿與觸控面板控制晶片廠威達後，2019年又入主快閃記憶體封裝廠群豐，帶動光罩去年第三季營收大幅成長。
台灣光罩去年第三季受惠併購效益，單季營收衝高，單季EPS為0.66元，也挹注2019年前三季稅後盈餘達3.07億元，年增率39.34%，EPS 1.57元。
(時報資訊)
#台灣
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。