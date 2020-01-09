捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電（6552）營運轉淡，2019年12月、第四季營收同步「雙降」，分別降至近15月、近5季低點，但全年營收仍年增達56％、改寫新高。展望今年，法人預期易華電營收可望維持成長，但動能將明顯趨緩，對後市看法轉趨審慎。

易華電股價自去年5月中觸及146.5元新高，隨後一路震盪拉回，昨（8）日下探75.8元、創2018年10月底以來近14月低點。今日股價觸底回升，開高後持穩盤上，最高上漲1.71％至77.2元，早盤維持逾1％漲幅。三大法人上周賣超77張，本周迄今續賣超218張。

易華電2019年12月自結合併營收1.91億元，月減16.3％、年減20.81％，降至近15月低點。第四季合併營收6.71億元，季減17.65％、年減2％，為近5季低點。不過，累計全年合併營收30.17億元，年增達56.25％，仍順利改寫新高。

法人認為，易華電去年第四季營收表現不如預期，除了受到電視面板需求下滑外，手機需求亦出現變數。由於稼動率下滑，將易華電去年第四季毛利率預期自33％下修至28％、每股盈餘1.01元，全年每股盈餘估5.56元、改寫歷史新高。

展望今年，法人認為，今年可撓式軟性AMOLED比重預期將超越硬式AMOLED，自薄膜覆晶封裝（COF）改採塑膠基板覆晶（COP）的趨勢明顯。而去年觸控面板感測晶片（TDDI）需求超乎預期，中低階手機採用滲透率持續提升，但採用比重將低於高階手機。

投顧法人認為，雖然首季首季電視面板價格及需求同步回升，有助於易華電維持稼動率，使全年營收可望維持成長，但就中期產業趨勢而言，在AMOLED COP良率隨著學習曲線改善下，不利手機採用COF發展，使易華電今年營運維持成長具顯著挑戰。

投顧法人預期，易華電今年營收估成長2～3％，每股盈餘估約5.3元，仍可望創歷史次高，但由於手機應用發展趨勢不利，預期營收及毛利率存有下修風險，將評等自「買進」降至「中立」，目標價自124元降至79元。

(時報資訊)