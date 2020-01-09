大陸2019年12月通膨持平。大陸國家統計局9日公布，2019年12月居民消費價格指數（CPI）年增4.5％，與同年11月持平，低於市場預期的4.7％。2019年全年CPI年增2.9％。
與2018年同期相比，2019年12月食品價格升17.4％，非食品價格升1.3％。與2019年11月相比，同年12月CPI持平，食品價格下降0.4％，非食品價格則上升0.1％。
與2018年同期相比，2019年12月食品煙酒類價格年增12.9％，影響CPI升約3.82個百分點。食品中，畜肉類價格飆升66.4％，影響CPI升約2.94個百分點，其中豬肉價格飆升97％，影響CPI升約2.34個百分點；鮮菜價格升10.8％，影響CPI升約0.26個百分點。
2019年12月，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減0.5％，遜於市場預期的0.4％；與2019年11月相比則持平。2019年全年PPI年減0.3％。
(工商 )
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