伊朗不尋求戰爭與川普「一切都好」，收斂地緣擔憂，8日歐美股市回穩反彈，亞洲股市今（9）日也慶賀大漲，台股加權指數開盤後穩步攻高，盤中一度來到11,973點大漲162點，八大類股指數齊紅，指數蓄勢重新挑戰12,000點整數關卡。

在台積電、鴻海、日月光投控、台達電、聯發科等電子五雄所帶動的電股大漲下，以八大類股分類指數來看，機電類股大漲1.85％最亮眼，再來是食品股也強漲0.76％，建材營造股、紡纖股及塑化股各上漲0.63％、0.55％及0.5％，再來是金融保險股上漲0.45％，至於造紙及水泥窯製也各小漲約0.25％及0.24％。

台股近日受到美伊局勢緊張的衝擊，從近12,200點高點大幅拉回至8日盤中最低的11,777點，拉回超過400點，短線跌幅不小，然對於伊朗襲擊美軍伊拉克空軍基地事件，川普表示並無人員傷亡且宣稱伊朗有退縮之意，其談話較外界預期溫和且有安撫市場意味、淡化美伊衝突升級的可能性，8日美股四大指數齊步反彈上漲，並由科技股領漲做收，再加上市場對第1季行情偏樂觀下，台股逢低買盤積極。

(工商 )