總統蔡英文論文門爭議未清，今(9)日將有45名海內外博士前往凱達格蘭大道，參加國民黨總統候選人韓國瑜的百萬人造勢晚會，訴求表達唾棄欺騙造假、欺世盜名、貪婪腐敗的蔡政府，並指控小英博士論文錯誤百出，已嚴重違反學術常規，學術界因此站出來，強力表達知識份子的怒吼。

畢業於英國、德國、美國、西班牙、日本與台灣等國家地區共45名海內外博士，今日晚間參加韓國瑜造勢晚會，並同時在會中發起 「真博士假不了，假博士真不了」活動，除了指控小英論文爭議沒有交代清楚，更表達支持韓國瑜用人唯才、誓言乾淨從政的強烈決心。

「真博士假不了，假博士真不了」活動的訴求，在於博士是學術研究長期努力所得到的認證，必須經過密集深度的學術訓練，並與指導教授不斷切磋改進，因此深深體會錙銖必較的學術誠實與實踐。

活動也在向大眾說明，縱然國內外各大學博士學位修業規定有所不同，但要查證博士學位真偽，非常簡單，也就是出具博士畢業證書和博士論文，以及學校圖書館收藏博士論文的紀錄，其中包含學校轉送該校圖書館編目陳列、借閱的法定流程。

但小英論文門爭議延燒已久，蔡總統本人與府方都無法提出有效證明，9日「真博士假不了，假博士真不了」活動，45位博士將穿著博士服，並攜帶各自博士畢業證書影本與會。當場並將提供某200年歷史美國大學以拉丁文印製的博士證書，及畢業論文閱覽。

活動發言人、台大政治系退休教授彭錦鵬表示，蔡總統的博士論文爭議延燒已久，迄今都沒有看到完整版，已違反學術常規，而政大教授嚴正生更透過嚴格檢查並指出，小英送出去的這本論文錯誤百出，當中居然有444個錯字，完全不可能是一本經過口試與修正的博士論文。

彭錦鵬強調，既然小英在學術表現上已有瑕疵，當年還可以在政大教書、指導台灣的碩士生，甚至兼職律師，同時還要完成英文論文，這就時間與作業上來說，完全是不可能的事情。

(旺報 )