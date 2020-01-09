伊朗8日對美駐伊拉克基地發起飛彈攻擊，並宣稱造成80名美國人死亡。而據俄羅斯衛星社（Sputnik）報導，伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）表示，伊朗對美駐伊拉克基地打擊可能只是開始，伊朗軍隊正在準備下一次打擊，這將與美國的打擊相等。

自美國刺殺伊朗「聖城軍」指揮蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，伊朗誓言血債血還，並於8日對美駐伊拉克基地發射22枚飛彈攻擊；對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）稱該襲擊非常成功，稱這是「賞美一巴掌」，而伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也對美嗆聲，「或許斷了伊朗的手（指蘇雷曼尼），伊朗也將斬斷美在該區的腳」。

在對美基地襲擊後，俄羅斯衛星社9日報導指出，伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）說，伊朗還有13個報復行動，「每一個行動都將是一場噩夢」。

不過，美國總統川普8日在推特上宣稱該襲擊後「一切安好」，並於同日向全美人民表示伊朗的攻擊並未造成美軍傷亡，僅造成少許損失，並準備好對伊朗祭出新經濟制裁，同時呼籲如中俄等曾參與2015年伊朗核協議的大國們放棄當年協議，重新致力達成新協議。

(中時電子報)