曾因毒品、槍砲等進出監獄的陳健榮，出獄後連要找清潔工等工作也遭拒絕，但他未曾想過再做奸犯科，反而是到神學院進修，畢業後成為牧師，成立日光之家，7年來已協助70多位更生人透過就業重返職場。

陳健榮說，出獄後應徵過如清潔工、店員、業務等工作，但一表明自己是更生人，隨即遭拒絕，「知道更生人工作困難」，但如果不協助更生人就業，「如何讓他們能夠重返社會」，因此開設日光之家協助毒品更生人及行為偏差少年，也讓他們的家庭藉此觀察、修補彼此關係。

曾因毒品、槍砲等罪入獄的陳健榮回憶，年輕時曾開設酒店，雖然快速致富，但也讓他付出慘痛的代價，希望透過他的經驗，告誡更多人不要碰觸毒品。

勞動部勞動力發展署表示，基督教更生團契日光之家申請勞動部的培力就業計畫，以「共生家園」一起生活、學習成長及付出奉獻的輔導方式，減輕更生人重返社會時所面臨的適應問題，透過法式蝶古巴特拼貼彩繪工藝作品及西點烘焙製作等訓練培養技能，並鼓勵更生人進修獲取學歷、報考證照，提升職場競爭能力。他們在農曆年前推出口感獨特的日光綿綿餅及椰子球等。

(中時 )