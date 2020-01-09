一名男網友日前在臉書社團「靠北女友」發文表示，交友2年的女朋友前不久辭職，因為繳不起房租想搬來與他住，沒想到答應後卻是惡夢的開始，女朋友不僅衛生習慣差，竟然趁他在上班，揪2個老外到家裡玩無套3P，讓他苦惱發文問網友該如何處理？

原PO發文表示，女友搬到他家後不但衣服亂丟不洗、垃圾不倒，每個月還跟他要2萬5說幫忙整理家裡與做菜，結果他幾乎每天買飯回家吃。

更讓原PO崩潰的是，女友近幾個月經常喝酒晚歸，床上還有奇怪的男人香水味，某天中午他回家拿文件，卻在家門口看到兩雙陌生男子的鞋，打開臥室門一看，竟然看到女友和2名老外在嘿咻，2男甚至沒帶保險套，看到這一幕他的心都涼了，無奈問網友「我究竟該怎麼處理呢？」。

網友看到此文傻眼回應「直接叫她滾啊」、「這麼離譜的女友，放生了吧」、「連沒帶保險套都看的到，那你真觀察入微啊」、「今天換你帶兩個女的回去，你看她會不會這麼好講話」、「什麼都不用說了、傳訊息給她、立刻搬走不想再看到她了」。

(中時電子報)