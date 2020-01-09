警方查獲手機98支、U盾388個、銀聯卡19張及現金新台幣65萬元等贓證物。（陳世宗攝）

37歲的廖姓男子，去年7月間假冒大陸上海某公司的CEO，以QQ通訊詐騙該企業會計1億元新台幣，經大陸尋求台灣警方協助調查；刑事局中部打擊犯罪中心日前在台中市北屯、西屯區逮捕廖嫌等9人，並查獲手機、U盾、銀聯卡及人頭卡等贓物，全案依法移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，經警方蒐證數月，發現以廖男為首的犯罪集團，藏匿於台中市多處商辦大樓及民宅，日前見時機成熟，持台中地方法院搜索票，兵分多路，在中市北屯區、西屯區等處實施搜索，拘提廖嫌等9人到案；並查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦4臺、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及現金新台幣65萬元等贓證物。

警方調查，廖嫌為首的不法集團，自108年10月至12月涉嫌協助境外轉帳逾人民幣6億元。據查該犯罪集團除蒐購大陸民眾的人頭帳戶外，另仲介台灣民眾前往大陸地區申辦的銀聯卡帳戶、U盾等設備後，以2萬至3萬不等金額，收購作為移轉不法資金所用。

面對詐騙集團手法不斷翻新，警方提醒民眾，小至親友借貸，大至公司交易，都有可能是「猜猜我是誰」手法的目標；在按下確認鍵前，務必再跟親友、上司做確認，三分鐘的時間可能省下上億元的損失。

警方呼籲民眾，出借帳戶供犯罪洗錢之用，在台灣是違法行為，就算是以大陸申辦的帳戶，轉賣出借後，被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用，亦以幫助犯論處；千萬別為一時貪圖蠅頭小利，身陷囹圄、信用破產，得不償失。

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(中時 )