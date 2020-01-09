近年ETF投資蔚為風潮，成為股民熱衷投資標的，元大投信董事長劉宗聖指出，ETF產品線涵蓋股票、債券、商品、外匯等，未來發展將朝向散眾化、國際化、多元化及ESG （責任投資）四大方向，看好ETF在市場滲透率、成交量及整體生態系統上還有很大成長空間。

元大15年EM主權債ETF（00870B）9日掛牌上櫃，為元大投信發行的第49檔債券ETF，劉宗聖在出席掛牌典禮時表示，在主管機關協助、投信業者積極參與及保險公司加入之下，帶動台灣債券ETF規模快速成長，而ETF發展「從有到好」、「從好到大」、「從大到久」，提供解決方案，往散眾化、國際化、多元化及ESG四大方向進行。

他認為，固定收益商品ETF應該從交易導向轉變為配置導向，藉由ETF共同基金化推動銀行財管，將來連結基金也可以推行到基富通等平台上，形成投資組合，擴大投資人參與，達到散眾化目標。

其次，台灣債券ETF市場蓬勃發展，已是亞洲規模最大市場，債券ETF商品適合在亞太地區推廣，預計下周將到馬來西亞，把台灣債券ETF經驗輸出亞洲。

第三、ETF能夠解決投資人選股問題，而一次多檔的ETF投資組合，涵蓋股票、債券等商品，則可以針對不同需求進行多元化資產配置。

劉宗聖指出，台灣今年進入重要轉型階段，ESG已經變成市場投資的重要觀察指標，以元大台灣ESG永續ETF掛牌3個月受益人數超過4.2萬，規模由15億元增加到50億元，可見ESG投資熱度。

元大投信總經理黃昭棠表示，統計至去年12月底，台灣債券ETF規模達1.3兆元，發行檔數共105檔，元大15年EM主權債ETF是元大投信2020年首檔推出的債券ETF，下一檔中國長天期政金債ETF也即將掛牌，持續完善債券ETF產品線。

(工商 )