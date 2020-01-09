澳洲官方9日（周四）針對東南部發布新的警告與疏散通知，因天氣重回炎熱高溫導致野火的火勢持續蔓延，對當地社區與小鎮造成威脅。

澳洲過去一周早已在維多利亞州多數地區發布災難等級的警告通知，如今又再延長48小時，建議居住在危險地區的人民在安全情況下儘速離開。

維多利亞州緊急服務部部長Lisa Neville表示，不能因為近日下雨而掉以輕心，「火勢絕對還在移動，而且持續增強，對社區造成極大風險」。

(工商 )