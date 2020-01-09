野火燒不盡 澳洲發布新的疏散通知 11:332020/01/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲官方9日（周四）針對東南部發布新的警告與疏散通知，因天氣重回炎熱高溫導致野火的火勢持續蔓延，對當地社區與小鎮造成威脅。 澳洲過去一周早已在維多利亞州多數地區發布災難等級的警告通知，如今又再延長48小時，建議居住在危險地區的人民在安全情況下儘速離開。 維多利亞州緊急服務部部長Lisa Neville表示，不能因為近日下雨而掉以輕心，「火勢絕對還在移動，而且持續增強，對社區造成極大風險」。 (工商 ) #澳洲 #通知 #發布 #維多利亞 #警告 也許您會感興趣 推薦閱讀 辛巴威陷大旱危機 04:092020/01/05 產業特刊 美中東增兵 警告伊朗勿開戰 04:092020/01/05 兩岸要聞 鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 07:572020/01/05 國際 維多利亞遭爆低薪 李佳芬罕動怒：黑要有個程度！ 11:042020/01/06 政治 陸經濟面臨2大挑戰 學者警告：老百姓不存錢了 15:342020/01/06 財經 辣模脫衣救澳洲 捐款送裸照結果驚人 10:262020/01/07 時事 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 14:392020/01/07 財經 1300億大警告 美52架F35向伊朗秀拳頭 17:472020/01/07 軍事 德國擬立法排除華為5G 中國警告不會坐視 20:202020/01/07 國際 陸通知我疾管署 不明肺炎為新冠狀病毒 10:092020/01/09 生活 國際熱門新聞 哈利梅根拋震撼彈捅刀！女王火大了 - 名流 機身機翼有彈孔 飛航專家：烏航最可能遭擊落 - 時事 警報再起！川普演說後 火箭又炸美駐伊使館外 - 國際 只是前菜！伊朗國防部：將對美軍發起更多攻擊 - 時事 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。