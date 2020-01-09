股民過年前搶賺配息財，國泰股利精選30 ETF（00701）因今年預估配息1.66元，換算配息率高達7％，1月30日除息，在買盤大舉湧進之下，9日成交量衝上1.19萬張，股價來到25.89元，罕見出現ETF漲停盛況。

國泰股利精選30 ETF原名為國泰臺灣低波動 30 ETF，追蹤低波動股利精選30報酬指數，投資標的大多是績優類股，例如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆為殖利率高且股價相對穩健的股票，是投資人在做退休理財、長期存股時經常選擇的長期投資標的。

近期市場上興起「存股」概念風潮，國泰股利精選30 ETF基金經理人蘇鼎宇表示，存股概念投資法，可以兼具追求配息率與報酬率的優點。以去年為例，台股站穩萬點行情，ETF成分股表現良好，低波動股利精選30指數的報酬率也相較台灣50報酬指數及加權報酬指數更高。

國泰股利精選30 ETF今年公布預估配息1.66元，相較去年配發0.47元大幅增加，吸引投資人搶進，即便以9日漲停價25.89元計算，配息率仍有6.41％，該檔ETF將於1月30日除息，相當於只要在20日前買進，就能參與除息，賺春節紅包。

另外，投信法人提醒，投資人應特別注意預估配發金額僅為估算，實際配發金額應以16日收益分配公告為主，且預估配發金額可能因除息前大量申贖而增減，試算配息率也可能受規模或市價變動等因素影響。

(工商 )