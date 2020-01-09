針對中東情勢，總統蔡英文今（9日）日上午7點30分召開國安高層會議，聽取國安會、國安局、外交部、國防部、陸委會、經濟部等單位的簡報。

蔡英文就股匯市穩定、能源供應、僑民安全，以及台海情勢，做出相關指示：

第一、股匯市方面，國內經濟基本面良好，但為因應可能短期效應，請財政部、金管會、中央銀行等單位，持續注意股匯市波動情形，維護市場正常穩定運作。若有金融市場失序或影響國家安定之情形，應即時啟動穩定機制，採取必要措施，穩定國內金融。

第二、能源供應部分，國內石油安全存量超過100天以上，能源安全無虞，總統請國人放心，並指示相關部會透過價格平穩機制，防止民生經濟受到任何影響。

第三、有關僑民安全，請外交部密切注意伊朗當地情勢，務必做好僑民的聯繫及保護，備妥必要時的撤僑方案，同時協助疏運當地台灣旅客平安返台。

第四、針對台海情勢，總國防部必須確實掌握周邊安全動態，確保台海安全。

與會人員包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津、國安局長邱國正、國安會諮委施俊吉、傅棟成及國安會副秘書長蔡明彥等。

(工商 )