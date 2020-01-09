受惠美國與伊朗可能的軍事衝突，在美總統川普暗示不動武後逐漸緩和，激勵台股周四開高走高，欲小不易，盤中一度大漲逾150點，除收復11900點外，也重返五日線之上，並伺機再挑戰12000大關。

在這股短多報復性反彈格局下，高價股多勇猛向前衝，包括前股后精測在盤中一度再破千元大關，最高來到1010元，迄上午10：53則暫報995元，仍上漲1.53%。

另外，有機會成為台股千金股的信驊，盤中最高價來到990元，與千元僅10元差距，現下暫報983元，大漲5.36%。

此外，另一檔高價股矽力-KY，在盤中也不遑多讓，目前報價1005元，上漲4.91%，而盤中最高價一度來到1025元。

業內人士指出，台股波段行情普被外資看俏，加上2020景氣穩步復甦可期，使基本面相對優異高價族群無町再登高，本益比適度向上修正可期，包括旭隼、和泰車、環球晶、鈊象、亞德客-KY、玉晶光、聯亞、國巨與嘉澤等300元以上高價股，中多架構值持續追蹤。

(工商 )