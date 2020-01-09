醫師將一根細針準確地通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，進行射頻燒灼治療。圖為示意圖。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

58歲的鄭先生，10年來飽受三叉神經痛之苦，因牙齒過於疼痛，他曾拔過2顆牙、動過數次手術。輾轉前往嘉義長庚醫院後，醫師以一支細針放入腦內，藉由射頻燒灼治療，令他擺脫疼痛。醫師表示，三叉神經痛是嚴重的面部疼痛，發作前沒有預兆，可藉由觸摸、風吹、咀嚼、說話或刷牙，引發電擊般的疼痛，若藥物治療無效，就需考慮動手術。

三叉神經有3個分支，分別掌管臉部上、中、下的感覺。嘉義長庚醫院副院長暨腦神經外科主治醫師楊仁宗表示，三叉神經痛的機轉在於三叉神經進入腦幹的區域受血管壓迫，進而產生神經傳導短路，病人常因臉部或牙齒疼痛，先至牙科就診，治療無效後再轉至神經內外科治療。

唐朝美人楊貴妃，曾被詩人吳草廬形容「齒痛自顰眉，君王亦不怡，此疾如早割，何待馬嵬時」，應是中國史上第一個忍受三叉神經痛困擾的名人。目前在全世界，每10萬人口就有4至13人罹患三叉神經痛，尤以50歲以上族群最常見。

楊仁宗表示，三叉神經痛首先需採取抗癲癇用藥治療，若治療無效，或因長期使用而產生暈眩、肝功能受損等副作用時，就需考慮外科介入。傳統手術為開腦微血管減壓術、伽瑪刀立體定位放射手術。前者具一定風險，年紀大或合併有內科疾病的病人較不合適。後者雖無傷口，但治療效果較差，費用也較昂貴。

嘉義長庚醫院數年前結合核磁共振、電腦斷層影像及導航系統定位技術，推出創新的治療方式。醫師在病人局部麻醉下，將一根細針準確地通過顱底橢圓小孔，放置到腦內的三叉神經節，再試予「射頻燒灼治療」，即可改善疼痛，時間僅需數分鐘，且無傷口產生，是一種低侵犯性但有效的治療方式。至今，嘉義長庚已累計9篇論文於國際SCI期刊發表，在國內外累計800多名成功案例。

楊仁宗提醒中年民眾，當顏面出現莫名的尖銳疼痛且反覆發作時，可能是三叉神經痛找上門，應盡速至腦神經外科接受診斷和治療，及早遠離疼痛，恢復原有的生活品質。

(中時 )