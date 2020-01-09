交通部長林佳龍。（潘千詩攝影）

喔熊跟原住民一同跳舞。（潘千詩攝影）

觀光局去年推出30個經典小鎮後，今年配合脊梁山脈年，再遴選出「小鎮2.0」30個經典小鎮，其中含20個山城，日前由交通部長林佳龍親自頒獎。觀光局表示，獲選小鎮最高可獲100萬元補助，總計再砸3000萬元。

交通部長林佳龍表示，觀光局每年訂有主題旅遊年，去年是小鎮漫遊年，觀光局選出30個地方特色小鎮，補助行銷、辦活動，創造一鄉鎮一特色，今年是山脈旅遊年，有主題雖好，但若沒有延續性，1年過了什麼都沒了，因此再推小鎮2.0，遴選出30個經典小鎮，配合今年脊梁山脈主題，其中有20個為山城小鎮。

觀光局長周永暉表示，新選出的30個小鎮，提供每個小鎮100萬行銷費，另有500萬遊憩整備費，希望結合2020脊梁山脈旅遊年，由小鎮決定從中抽50至100萬元植樹、綠化。

入選小鎮各具特色，包括北部依山傍海、隱藏都市迷宮傳說的基隆市中山區；天燈冉冉升空的新北市平溪區；貓空茶園之美的台北市文山區；花漾客庄、鐵道茶香的桃園市楊梅區；搭乘內灣彩繪列車，到新竹縣橫山鄉感受今昔文化交錯；尖石鄉山林壯闊、巨木林立，是享受芬多精的好去處！觀光寶藏在新竹市香山區，濕地賞蟹步道，看潮間觀落日。徜徉明德水庫湖光山色，人間仙境就在苗栗縣頭屋鄉。

往中部走體驗山城部落、泰雅原鄉的台中市和平區、及舊城區新驛風華再現。彰化縣田中鎮，台灣米倉馬拉松，山水起點幸福源泉的彰化縣二水鄉；南投縣信義鄉的東埔村，原鄉溫泉遙望玉山；仁愛鄉清境，可是國際認證的星空小鎮。

往南部走，雲林縣古坑鄉品味在地濃厚咖啡；雲林縣虎尾鎮以布袋戲及製糖工業享譽國際；阿里山森林鐵路的起點嘉義市西區；台南後花園新化，虎頭埤晨曦美景，座擁湖光山色；高雄山城後花園不得不提的是十八羅漢山六龜區；與其媲美首推屏東縣霧台鄉，雲霧之鄉充滿魯凱文化。

往東部走，友善小鎮就是宜蘭縣羅東鎮；到蘇澳鎮來場馬拉松；絕美忘憂金針花海在花蓮縣富里鄉；上山下海推薦必到吉安鄉；縱谷稻米之鄉是台東縣關山鎮；「海天一線」在長濱鄉！

漂洋過海到離島。澎湖縣馬公市的虎井嶼，被稱為世界十大神秘島嶼，快來探索消失的亞特蘭提斯。到金門縣金城鎮，漫遊後浦小鎮，來一趟古意今情漫遊後浦城。連江縣莒光鄉有亞洲唯一奇景方塊海。

(中時 )