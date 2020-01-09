第4屆青年奧運會將於2022年10月在西非塞內加爾的首都達卡舉行，正式比賽項目，正由瑞士洛桑舉行的國際奧會執委會審議。台北時間今天（1月9日）淩晨，執委會通過決議，首次把起源於古巴街頭、俗稱「棒球5」的5人制棒球，以及大陸的中國武術協會和國際武術聯合會極力推薦的武術，列入正式比賽專案。

此一決議，讓4屆青奧增加了7個比賽項目，除了「棒球5」、武術之外，還有街舞、滑板、攀岩、衝浪、空手道等5項，青奧的正式比賽項目達到35個。

根據賽事安排，2022年10月舉行第四屆青奧，將有來自各國的48名運動員參加武術比賽，其中，男女長拳全能類設長拳和棍術項目，男女太極拳全能類則有太極拳和太極扇。

中新網報導，武術運動深受青年喜愛，全球約有1.2億人從事武術運動。多年來，中國武術協會和國際武術聯合會一直努力提升武術運動在國際的影響力，使武術在普及程度、組織建設、競賽規則、比賽數量等方面基本滿足奧運要求。國際武術聯合會曾分別於2001、2008和2011年3次向國際奧會提交入奧申請，也曾入圍2020年東京奧運會8個備選項目，但都無疾而終，今天終於入選第4屆青奧。

(旺報 )