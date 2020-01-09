歐系外資針對聯詠出具最新研究報告指出，韓國面板大廠LGD針對LCD TV計畫減產，聯詠(3034)將成為主要受益者，加上聯詠京東方可撓式OLED的主要客戶，將聯詠目標價從240元上調至265元，評等從中立上調至優於大盤。

歐系外資表示，韓國面板大廠LGD決定減產其在韓國LCD TV面板生產線，此舉勢必將進一步使大陸、台灣面板製造商在未來幾年內增加市占率，這對台系驅動器IC供應鏈是有利的，將聯詠目標價從240元上調至265元，並將評等從中立上調至優於大盤。

歐系外資表示，本次LGD宣布調整P7、P8產能幅度，大於先前市場所預期的逾50%的幅度，估計佔全球總量的7%，這勢必將使2020年全球產能轉向趨緊，且2021年可能會從供過於求轉變為緊縮，估計LGD在2019年出貨了4600~4700萬片電視面板，但在韓國工廠關閉後，到2021年LGD將進一步縮減至不到2000萬片，而台灣和大陸面板製造商將填補這一空白，聯詠將是最大的受益者，因為聯詠擁有廣泛產品組合，是市場中最大的大型驅動器IC供應商，並且能夠確保足夠的晶圓和後端產能，此外，聯詠已在三星拿到了一些大型DDI項目，並且即將開始出貨，總體而言，估計聯詠大型DDI銷售額在2019~2021年將以6%的複合年增長率增長。

除此之外，歐系外資還強調，大型DDI將是聯詠產生穩定利潤回報的業務，因為它的毛利率處於中高水平，至於電視SoC(系統單晶片)業務，由於三星在2020年的電視製造上變得更加激進，並且將更多4K電視晶片組外包給了聯詠，此外，其監視器業務在今年上半年之後也有望有所回升，總體而言，估計聯詠的SoC銷售在2020~2021年的年增長落在3~6%，佔總銷售額的27%。

至於新思(Synaptics)出售行動LCD、TDDI業務給北京清芯華創投資管理公司，歐系外資認為，儘管對聯詠是個挑戰，但也需靜待美國、台灣監管機構的批准。

此外，聯詠第一季開始增加對華為P40系列的OLED DDI出貨，預計2020年OLED DDI的出貨量保持在8000萬片、佔營收比重12%，而毛利率約落在33%，儘管此數據恐低於市場預期的1億片以及35~40%的毛利率，但華為仍然是聯詠京東方可撓式OLED的主要客戶，估計聯詠2020年中小型DDI的總銷售佔比將增長33%，營運前景持續朝正向發展。

(時報資訊)