大立光(3008)將在今天舉行法說會，受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢，大立光2019年合併營收607.45億元，首度突破600億元關卡，創下歷年新高，隨著5G手機換機潮陸續顯現及手機鏡頭規格持續提升，外資在法說會前報告多看好大立光前景，除一家美系外資，目標價多在5000元以上，大立光今天盤中股價走高，站回4800元關卡。

大立光2019年12月合併營收為50.99億元，月減23.38%，年增58.04%，終止連4個月創下單月歷史新高，且為去年6月以後單月低點，不過由於蘋果iPhone 11系列新機銷售優於預期，大立光2019年第4季合併營收為183.79億元，僅季減0.56%，創下單季歷史次高，表現依舊亮眼，累計2019年合併營收為607.45億元，年成長21.61%，首度突破600億元大關，創下歷年新高。

看好智慧型手機多鏡頭滲透率提升，以及智慧型手機相機包括：高畫素、廣角鏡頭、大光圈、微型設計、7P及8P鏡頭、潛望式鏡頭等規格持續升級趨勢，外資多看好大立光前景，其中一家美系及日系外資在最新報告中分別給予大立光「加碼」及「買進」評等，目標價分別為5100元及5520元；不過亦有唱衰者，一家美系外資在大立光去年12月營收後發布最新報告中指出，智慧型手機鏡頭競爭加劇，且大立光業務主攻智慧型手機塑膠鏡片，可能導致長期成長放緩，因此重申大立光「賣出」評等，目標價下看3190元。

在美股反彈帶動下，大立光今天盤中股價隨台股轉強走高，站上4800元關卡，亦帶動玉晶光(3406)、亞光(3019)等盤中股價同步走高。

(時報資訊)