在美國總統川普發表談話後，美國和伊朗之間的緊張局勢降溫，周四日經225指數早盤收漲2.04%，為23,677.81點，完全收復前一日的失土。東證一部指數漲1.50%，為1726.87點。川普在白宮表示，伊朗攻擊未造成美軍傷亡，美國未必得採取軍事行動回擊。在歐姆龍漲2.08%、發那科漲1.92%驅動下，科技和工業股漲幅領先。

(時報資訊)