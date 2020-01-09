美系外資證出具最新緯穎(6669)報告，給予「買進」評等，目標價給到818元，諧音「發一發」。受到外資好評報告點火，緯穎早盤大漲逾9個百分點。

美系外資看好在IoT、AI和cloud題材帶動下，緯穎營收衝高。以818元的目標價也意味著還有3成的上漲空間，從獲利面來看，該外資估今年到明年，緯穎獲利年成長在26-29%，而ROE則可達到46-47%。估緯穎去年EPS達34.8元，今年可達44.9元，明年更上看56.4元，而在現金股息方面，配息率至少可維持6成。

該外資看好緯穎在伺服器出貨的血統純正，也就是緯穎的營收是百分百來自於伺服器和資料中心(server/datacenter)，這不同於廣達(2382)、英業達(2356)和鴻海(2317)。廣達約25-30%營收來自於伺服器和資料中心，而英業達約30-35%，鴻海則僅有13-15%。

外資再進一步分析，緯穎只專注在全球的ISP客戶，如臉書和微軟；而其他競爭對手除了ISP客戶外，也兼營傳統的企業伺服器客戶如HPE和Dell。

緯穎去年前11月營收累計年減約1成，但展望今年到明年，外資估營收年增將回升到24%~28%，最主要的因素之一就是大客戶臉書和微軟在去年4Q的雲端資本支出擴增。此外，今年緯穎將再新增加亞馬遜這個大咖客戶。估FB/MSFT/AMZN此三大客戶在今年緯穎的營收占比約可達59%/38%/2%。

(時報資訊)