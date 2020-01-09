《韓股》美伊衝突未升高，韓股匯大漲 11:252020/01/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突未見進一步升高，隔夜美股收漲，以科技股為主的那斯達克指數更再創歷史新高，受此激勵，投資人逢低進場搶便宜，周四南韓KOSPI指數盤中勁揚1.14%，完全收復前一日失土。韓元勁揚0.81%，報1,161.4兌一美元。 在伊朗發射導彈攻擊美國在伊拉克的軍事基地後，美國總統川普周三在白宮表示，伊朗的襲擊並未傷及美軍，德黑蘭似乎有所「退讓」。此番發言暗示目前美伊雙方都希望能緩和美國擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）所引爆的危機。 (時報資訊) #伊朗 #美國 #美伊衝突 #韓股 #KOSPI #韓元 #川普 #德黑蘭 #南韓股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突 專家：北京應避免介入 04:092020/01/05 話題觀察 美伊衝突升 油金價奔高 04:092020/01/05 財經要聞 台股勇健 不怕美伊黑天鵝 04:092020/01/05 財經要聞 美伊若開戰 殃及大陸一帶一路 04:092020/01/05 兩岸要聞 美伊危機衝擊油市 雷大雨小 04:102020/01/06 全球財經 商品期貨趨勢專欄－美伊情勢緊張 油價看多 04:102020/01/06 證券．權證 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊開戰機會不大 影響印太戰略 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《晨間解盤》美伊衝突打亂多方步調(日盛投顧提供) 09:062020/01/06 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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