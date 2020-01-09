美伊衝突未見進一步升高，隔夜美股收漲，以科技股為主的那斯達克指數更再創歷史新高，受此激勵，投資人逢低進場搶便宜，周四南韓KOSPI指數盤中勁揚1.14%，完全收復前一日失土。韓元勁揚0.81%，報1,161.4兌一美元。

在伊朗發射導彈攻擊美國在伊拉克的軍事基地後，美國總統川普周三在白宮表示，伊朗的襲擊並未傷及美軍，德黑蘭似乎有所「退讓」。此番發言暗示目前美伊雙方都希望能緩和美國擊殺伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）所引爆的危機。

(時報資訊)