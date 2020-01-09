東北季風10日減弱，臺灣環境風場轉為偏東風，天氣穩定，水平及垂直擴散條件轉差，位於中央山脈背風面的中部、雲嘉南及高屏地區污染物逐漸累積，空氣品質將達橘色提醒等級，夜間至11日清晨有霧現象能見度不佳，局部地區可能達紅色警示等級，請多留意空氣品質變化。

環保署表示，10至11日環境風場為偏東風，中南部風速轉弱，加上近地面在清晨可能出現逆溫現象，造成水平及垂直擴散條件不佳，污染物累積使空氣品質達橘色提醒等級。

根據中央氣象局最新資訊，未來2天天氣穩定及有濃霧出現，預報中南部空氣品質可能維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級，預計12日鋒面通過及東北季風再增強，空氣品質可望改善。

環保署已與地方政府共同關注空氣品質變化情形，適時依「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，啟動區域防制措施應變作為，加強大型工廠及營建工地空氣污染減量管制措施，主要堆置場物料加蓋、道路洗掃等防制揚塵措施，以及餐飲業，露天燃燒等稽巡查作業，並已先協調台電臺中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣污染物排放。有關各項環保機關防制措施執行成果，將彙整於空氣品質嚴重惡化預警資訊平台提供外界參閱。

環保署提醒敏感族群民眾注意防範，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。因空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

(工商 )