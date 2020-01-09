由於11日星期六為第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票日，新北市政府勞工局提醒，具有投票權且原屬工作日的勞工，依法雇主應讓勞工放假一日，工資照給。至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，因勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

新北市政府勞工局表示，放假一日是指自午前零時至午後12時連續24小時。為保障具投票權的勞工行使參政權，投票權僅得於投票當日行使，性質與一般國定假日不同，雇主不得將投票日再與其他工作日對調實施。

勞工局說明，雇主如果徵得具投票權勞工同意於投票日出勤工作，應不妨礙其投票，並應加給當日出勤工資，至於計算方式分為下列兩種類型：

一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。以勞雇雙方原約定當天出勤8小時為例，勞工外出投票3小時，返回工作5小時，則雇主須加倍發給5小時工資。

二、原屬勞工的休息日：視工作時數依勞動基準法第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算，依勞工實際工作時數計給之加班費為前2小時4／3倍，第3至8小時5／3倍，第9至12小時8／3倍。

勞工局特別提醒，雇主應就勞工戶籍地遠近給予合理時間往返投票，若事業單位未依法給假或給薪者，可處新臺幣2萬至100萬罰鍰，並應補給工資，以維護勞工權益。

(工商 )