2018-2020總有個名字是台灣政壇的颱風眼---韓國瑜，討厭他的人，好像在看本不堪入目的黃色小說，喜歡他的人，卻像是在讀一本風流仗義的武俠小說。

韓國瑜是個典型的混混角色，年輕時逞兇鬥狠，喝酒打麻將、看看小腿，當立委不可一世過，但失勢的10幾年，卻反而讓他學會了謙遜，他回憶那段時光總是說，當立委的時候多少人打電話來拜託事情，失業的那幾年間幾乎一通電話都沒再接到。

或許就是這段人生的起伏讓他有了改變，很多過去認識立委韓國瑜的人，對於現在眼前這個韓國瑜的轉變都相當吃驚，「謙虛」或許是最大的變化。

在跟訪韓國瑜的過程中，他總是拱著手，半彎腰向人打招呼；曾經看過這麼一個景象，韓在選市長時，下著雨，助理遞給他雨傘，他反射性地向助理微微鞠躬答謝，後來助理想替他撐傘，他馬上抓過來自己撐；韓對維安人員也很好，總是要等他們一起同桌用餐。

他曾經是少年得志的政治人物，也突然間成為了落魄失業中年，他知道今天還能回來政壇，還有人要幫他，一切就都必須恭敬面對。

至今我也不覺得他一定是治國人才，但他就是有一股魔力，這一路走來，看過他從連湊齊一小撮人都要東拜託西拜託，到現在到哪都萬人簇擁，從淒涼到喧囂，從空巷走成市場。

有些網路文章去分析他的講話有「洗腦」作用，其實是綠營不想面對，事實上，韓國瑜跟韓粉不是誰變出來的，就是民進黨製造出來的。

一開始大家只是好奇這顆光頭在幹什麼，後來聽了他的故事，突然引發了「共鳴」，韓國瑜被搶了菜攤，還被誣賴菜蟲；就跟年改被誣衊成米蟲的軍公教，跟一例一休被波及權益的勞方資方一樣，「政府拿我錢之前還要吐我口水？」2018的韓流就是這樣起來的。

2019年民進黨很聰明，預料他就是要選總統，早就啟動黑韓產業鍊伺候他，他們不僅黑韓，還要黑韓粉，一開始成效卓著，社會輿論變成「韓草包」、「韓粉更草包」，打擊了整個挺韓陣營，連藍營都軍心惶惶，一度有人不想認他們。

結果時間一久，才發現，韓打不死，甚至扛下來了，而黑韓粉出現了反效果，韓的支持者越來越鐵，新加入的韓粉，意志也越來越堅定，甚至有些中間的開始同情他們，民進黨的黑暗招式，在選前最後關頭突然出現反效果。

台中那場造勢，為何底下支持者要哭？是因為天冷？下雨？泥濘？他們想起來的，是這一整年他們跟韓國瑜一起飽受輿論霸凌、傷害，好像挺韓都是白痴，而他們挺了這麼久的那個人，還站在台上告訴他們「我還沒倒」，才讓他們不禁流下淚。

韓國瑜是被民進黨給逼上梁山的，而暗黑網軍把支持他的人，也統統一併逼上梁山了，近期的查水表、網軍、反滲透已經出現連動效果，反撲的力道恐怕是民進黨選前最擔心的。

海賊王第十集有段劇情是這樣，魯夫在打惡龍的時候，說自己不會航海、不會劍術、不會煮飯、也不會說謊，沒有夥伴幫助的話他根本活不下去。

惡龍酸他，像你這麼無能的船長，做你的夥伴一定很累吧，「什麼都不會的你，憑什麼當一船的船長？你到底能做什麼啊？」

魯夫就簡單回了一句，「我可以打贏你！」

選舉只剩不到幾天，到底誰輸誰贏，今年沒人說得準，但藍營這邊最近突然再度士氣大振，那股2018年的氣勢好像又回來了，所謂「知識藍」，其實就是「風向藍」，他們回來了，就是因為嗅到了可能贏的風向。

韓國瑜確實是個草包，但這個草包可不簡單，因為他還沒倒，這場選舉真的是他在對著龐大國家機器在打，其中甚至還有「境外勢力」的影子。而他都被黑到爆了，還是敢去嫌棄他的年輕人跟綠媒主場闖，就像武俠小說裡頭，一個人拿著一把刀去踢館一樣。

不管最後選舉結果如何，這都是一部精彩的武俠小說，這是一個韓國瑜跟他梁山泊好漢們的故事。

＃韓國瑜＃2020大選

(中時 )