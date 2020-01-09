繼前兩年請到華人導演陳可辛以及賈樟柯分別執導蘋果(Apple Inc.)新年賀歲短片《三分鐘》以及《一個桶子》之後，蘋果稍早前又透過官方微信公開今年農曆年賀歲短片《女兒》的製作陣容，請來 2017 年奧斯卡金像獎提名導演 Theodore Melfi 執導(以執導《關鍵少數》入圍)，華語影壇影后周迅主演。蘋果大中華區董事總經理葛越也在個人微博分享了這個大好消息，提前醞釀年節的氛圍。《女兒》的幕後花絮已經提前公開，完整影片則將在 1 月 11 日揭曉。

蘋果已經連續第三年製作農曆新年賀歲短片。前兩年分別請來陳可辛運用 iPhone X 拍攝《三分鐘》，以及請來賈樟柯導演以 iPhone XS 拍攝《一個桶子》。今年則是邀請到執導《關鍵少數》入圍 2017 年奧斯卡金像獎的導演 Theodore Melfi 執導今年的賀歲短片《女兒》，並請來 Lawrence Sher 擔任攝影指導(他也是2020 年摘下金球獎劇情類男主角的電影《小丑》的攝影指導)。主角則首度請來知名演員周迅擔綱。

蘋果新年短片《女兒》幕後花絮 請來周迅主演

回顧前兩年的蘋果賀歲短片，《三分鐘》講述因為忙碌春運，春節期間只能短暫團聚三分鐘的母子的感人故事；《一個桶子》則描述外地打拚奮鬥的孩子們返鄉後，父母都會用心準備家鄉味伴手禮的暖心故事。從曝光的影片幕後花絮來看，目前還不清楚今年的賀歲短片《女兒》將會是怎樣的故事，但似乎周迅是飾演一個有孩子的計程車司機，故事可能環繞著母親與女兒之間的關係來展開，完整影片將會在 1 月 11 日對外公開。本次擔任影片主角的周迅也大有來頭，是目前唯一榮獲台灣金馬獎、香港電影金像獎以及中國電影金雞獎影后的演員，她所演繹的母親會呈現怎樣複雜且有深度的情感，勾起你我春節的回憶，十分讓人期待。

(中時電子報)