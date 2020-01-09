繼沙發及家具後，2018年，居家先生推出自行設計的新品「恆溫冷凝記憶棉床墊」，選在台灣最大募資平台「貝殼放大」上架，打出「試睡101夜、10年保固」口號，1萬左右的床墊，兩個月就賣出二千二百萬的銷售額，高居平台年度募資第四名。

此外，二○一九年五月，楊大成另成立新品牌「Hooga Home」（生活哲學），主打預算低，但想要有質感及品質的消費者。楊大成說，「一開始會取名叫『居家先生』而不是『沙發先生（Mr. Sofa）』，就表示我們不可能滿足於單一品項。我們現在有沙發、家具、床墊及燈飾，產品線還不完整。」

服務人員和有興趣的顧客，講解沙發的特別之處，現場所有的傢俱都能試坐體驗。（圖／馬景平攝）

在床墊燈飾加分下，去年營收一舉上看二．五億，家具占六成，為營收主力。居家先生創業四年營收就翻六倍，四人的工作量也一路增加。「創業就是沒有準時下班的時間，而且會變胖！」四個人異口同聲地說出創業的感受。

居家先生受邀到國外參展，最新的燈飾也是展示重點。（圖／居家先生提供）

會不會有意見不合的時候？楊大成說，「我們平時就靠溝通，有時候電話講幾個小時，用道理說服對方，彼此也都能接受。」

對於未來，楊大成已有新計畫，「打造自有品牌的咖啡廳、飯店，甚至前進其他亞洲國家都有可能，但前提是，要讓更多人認識我們，先從做到讓台灣有二分之一的人認識我們再說吧！」

居家先生小檔案

(中時電子報)