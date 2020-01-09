金融機構防搶演練前身為「北臺八縣市警察局跨區域合作重大刑案聯合偵防執行計畫」中有關「攔截圍捕」、「據點卡哨」、「圍捕網哨」等勤務規劃概念，並由北部8縣市警察局於民國96年底率先實施，隔年則正式列入春安工作重點評核項目中，並且正名為「防搶演練」。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

金融機構防搶演練前身為「北臺八縣市警察局跨區域合作重大刑案聯合偵防執行計畫」中有關「攔截圍捕」、「據點卡哨」、「圍捕網哨」等勤務規劃概念，並由北部8縣市警察局於民國96年底率先實施，隔年則正式列入春安工作重點評核項目中，並且正名為「防搶演練」。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

金融機構防搶演練前身為「北臺八縣市警察局跨區域合作重大刑案聯合偵防執行計畫」中有關「攔截圍捕」、「據點卡哨」、「圍捕網哨」等勤務規劃概念，並由北部8縣市警察局於民國96年底率先實施，隔年則正式列入春安工作重點評核項目中，並且正名為「防搶演練」。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹分局為協助提升轄內金融機構防搶阻詐危機意識與敏感度，8日日在蘆竹區農會舉行防搶演練及防制詐騙關懷提問宣導活動，並由員警扮演持槍歹徒，在櫃檯前鳴槍行搶，震撼行員，過程逼真。

桃園警局防搶演相當逼真。(甘嘉雯翻攝)

兩名員警所扮演的搶匪持槍衝到櫃檯前，並對空鳴槍，大聲喝令行員交出現金，行員雖然事先知道是演習，但是槍聲及遭到大聲斥喝所產生的生命威脅感，仍是讓未接受過相關訓練的行員一時手足無措，不知該如何應處拖延。

最後，總算是有一名行員冷靜地暗中按下警鈴報案，員警因而及時趕到現場將這名搶匪逮捕，隨後又實施「攔截圍捕」，將另一名騎車逃逸的共犯逮回。

蘆竹分局表示，金融機構防搶演練前身為「北臺八縣市警察局跨區域合作重大刑案聯合偵防執行計畫」中有關「攔截圍捕」、「據點卡哨」、「圍捕網哨」等勤務規劃概念，並由北部8縣市警察局於民國96年底率先實施，隔年則正式列入春安工作重點評核項目中，並且正名為「防搶演練」，全國警察機關爰開始同步執行。

蘆竹分局提醒，年關將近，請大家提高自身防搶觀念，前往金融機構或以ATM提款機提領現金時，應注意周遭有無可疑人士，如提領大量現金，可向就近派出所或請金融行庫代為申請護鈔服務，由員警來護送保障您的財物。

(中時 )