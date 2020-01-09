蔡正元公布與王立強視訊的畫面。（陳信翰翻攝）

共諜案再起！蔡正元公布錄音檔：民進黨收買王立強！

國民黨上午召開「抓到了！民進黨介入王立強假共諜案？」記者會，由國民黨副秘書長蔡正元、新黨不分區立委候選人邱毅共同主持。蔡正元將澳洲媒體「澳大利亞世紀報」周姓研究員致電中國創投總裁向心夫婦的朋友孫天群的對話錄音帶，以及1月7日蔡正元與電王立強的微信視頻、另提供王立強居民身分證、悔過書、詐欺和解書等資料。

蔡正元表示，昨天澳洲媒體與他聯繫，且他也收到孫天群提供的電訪錄音檔，因而決定召開記者會，把現有訊息公布於眾，請大眾自行公斷。他指出，王立強、向心不是間諜已是確定事實，有人要操作為共諜、滲透台灣等已嚴重違反人權。，王立強作為陸趙亮司機，因而結識孫天群、向心、陸趙亮，但除了陸趙亮以外，王與另二人只見過，但不熟識。

蔡正元爆出王立強共諜案的最新事證。

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蔡正元也說明，他與孫天群、向心、陸趙亮等人並不認識。孫天群因好友向心遭台灣限制出境，透過王姓台商聯絡上他，希望他協助救人；他請孫天群與王立強聯繫，將事實清楚公布即可。同時，孫天群也將王立強聯繫方式提供他，希望他與王立強溝通。至於孫與王間的商量過程，他所知不多。

蔡正元播放孫天群提供，澳洲周姓記者電話訪問孫的錄音檔。孫天群指王立強透露，台灣的民進黨給他很多條件，還給他一筆錢、確保他的安全，並指接觸者是民進黨秘書長邱義仁，如果共諜案講清楚會對他不利；孫天群也說，他勸王立強要把事情說清楚，不要害向心，他們（指王、向）只是見一兩次面的朋友，害他有什麼意義呢？。孫天群要求王立強將事實說清，王則請他承諾協助償還債務。

蔡正元特別強調，孫說的內容是否可信，他不評斷；但這段錄音內容絕對沒有經過變造，歡迎各界檢驗。

蔡另公布錄影畫面，是本周二下午他回電王立強的微信視頻，全長約四分鐘。蔡正元表示，這是他與王立強最後一次通話，推判王立強與孫天群最後談話過程可能不愉快，雙方談判破裂，但他不對此作結論。

對於昨天深夜國內部分媒體開始轉載澳洲媒體「澳大利亞世紀報」、「雪梨晨鋒報」報導，指蔡正元與中國孫姓商人聯手，以王立強家人安危威脅，要求王錄製影片指控11月的爆料均來自民進黨授意，報導中也附上蔡正元要求讓王立強錄一段視頻的微信對話截圖。蔡正元否認該截圖是他，表示他不會打簡體字，不知截圖從何而來，他也不曾作出那些要求。

蔡正元先公布「王立強事件時間表」，表示王立強1993年4月18日生，福建光澤縣人；2015年安徽財經大學繪畫系畢業，於上海擔任陸趙亮司機兼助理，透過接送陸趙亮與其合作夥伴向心、孫天群結識，其姊王夢美因而與孫天群結識。

蔡說，2015年王立強詐騙學生家長，2016年被判詐欺罪，因學生身分緩刑一年半；2016年春節，王立強高中繪畫老師是陸趙亮妻舅，轉介王立強給陸趙亮當司機，而香港銅鑼灣事件發生於2015到2016年，王卻在媒體吹牛他指揮銅鑼灣事件。

蔡正元說，王立強2017年娶繪畫家教班學生方人玉，方以學生身分留澳，王以眷屬身分至澳洲；2017年1月21日假稱可在福建協助陸趙亮購買光澤縣的房，向陸騙了一百多萬購屋款，因而寫下悔過書，同一時間，卻是王他在媒體假稱擔任佔中事件指揮官的時間。

蔡說，2018年，王以陸趙亮名義四處行騙，一名段姓人士也被詐四百多萬購車款。王自始與共產黨情報機關無關，卻指控向心為間諜，使向心被限制出境，香港公司無法正常營運，向心的合夥人孫、陸人急於救出向心，才有了商討過程的錄音帶。

(中時電子報)