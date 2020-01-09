下營個案住家附近孳清情形。。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

2020新的一年才剛開始，台南市1月8日確診首例境外移入登革熱病例，且已進入社區活動，下營區賀建里一名20餘歲女性，去年12月21日至12月27日至印尼旅遊，期間被蚊子叮咬，回國後在家休息，今年1月5日至安定參與活動時發燒39度，就醫診斷疑似流感，返家因症狀未緩解，7日至高雄醫院就醫，進行登革熱快篩為陽性並通報，8日陽性確診，病毒型別為第四型。

個案目前住院治療中，同住家人無相關疑似症狀，主要活動範圍於住家及安定活動地。已於8日針對個案居住地執行壓罐作業及清除孳生源。9日將進行居住地及活動地戶內外環境孳清及化學防治。防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。另病例於發病前1日有高雄市旅遊活動史；在區域聯防的原則，也通知高雄市政府衛生局病例的活動史。

台南市政府登革熱防治中心提醒民眾，東南亞登革熱疫情沒有減緩，境外移入登革熱仍持續威脅著台南，呼籲民眾加強清除孳生源積水容器並做好防蚊措施，請醫療院所加強詢問旅遊史，進行登革熱快篩及通報，方能及早啟動相關防疫機制。

(中時 )