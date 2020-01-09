選戰進入最後廝殺48小時！國民黨選戰利器「小蜜蜂」正式動員衝刺！台中市黨部主委顏文正今天說，總統、立委大選倒數2天，熱心的婦女幹部先放下手邊的工作，全力投入輔選的精神令人敬佩；呼籲民眾1月11日用選票決定自己的命運、台灣的未來；下架蔡英文、下架民進黨，台灣才有前途，你我才有活路！

顏文正指出，由太平等區婆婆媽媽組成的「小蜜蜂助選團」，今日上午從韓國瑜太平等區競選總部出發，騎著裝有簡易麥克風的機車，穿梭各大街小巷，進行拜票活動；利用最後的2天，展開衝刺宣傳，爭取選民以選票支持韓國瑜及國民黨提名的立委候選人。

「小蜜蜂」助選團張媽媽說，民進黨執政3年多來，錯誤政策一籮筐，包括一例一休、軍公教年改、同性婚姻等，不僅影響台灣的生活，更嚴重迫害軍公教退休人員的生活，危及台灣人的「薪火相傳」；反滲透更隨時會被冠上「莫須有」的罪名，一定要下架蔡英文、下架民進黨和該黨的同路人。

(中時 )