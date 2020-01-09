The Joker comes through in the clutch again!!



The game-winner with 7.9 seconds left!!#MileHighBasketball pic.twitter.com/bOHsxArtiM — Denver Nuggets (@nuggets) January 9, 2020

來自塞爾維亞的金塊中鋒約基奇，9日再次展現他在內線的強大破壞力，不僅第3節攻下生涯單節新高的21分，更在最後7.9秒投進致勝兩分球，幫助金塊作客以107比106險勝斯洛維尼亞籍後衛東契奇領軍的獨行俠，搶下本季第26勝。

約基奇最近擺脫季初低迷，逐漸找回過往全明星等級身手，光在第3節，他投11中8，攻下金塊單節30分當中的21分，另有3籃板、2助攻、1抄截、1火鍋，更在最後7.9秒無視對方貼身防守，硬在籃下穩穩放進致勝的兩分球。

其實身為地主的獨行俠，仍有逆轉局面的機會，暫停過後發球進來給東契奇，他雖找到埋伏左側底線的芬尼史密斯，沒想到芬尼史密斯不但沒有出手，反而是匆忙把球外傳給小哈達威，當場讓小哈德威沒法接到球，球滾到後場拖完時間。

約基奇最後拿下33分、7助攻與6籃板，表現明顯壓過東契奇的27分、10助攻與9籃板，東契奇更發生全場最多的6失誤，證明這名本季打出年度MVP熱門候選身價的歐陸年輕後衛，可能還需更多比賽時間，好好磨練自我經驗。

(中時 )