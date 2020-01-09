加拿大總理杜魯道今天表示，加國預計在伊朗調查烏克蘭航空客機墜毀一事扮演關鍵角色，即使加拿大與伊朗並無邦交關係。烏航墜機造成63名加拿大公民罹難。

杜魯道（Justin Trudeau）表示，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架波音737客機原定從德黑蘭飛往烏克蘭首都基輔，176名乘客中有138人將轉機前往加拿大，班機起飛不久後失事，全機無人生還。

加拿大2012年與伊朗斷交。杜魯道表示，外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）稍後將致電伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），強調對墜機事件進行適當調查的必要性。

杜魯道說：「涉及這類意外事故，加拿大是少數具高度專業的國家之一，因此我們能做出許多貢獻。」

杜魯道在渥太華舉行的記者會中說：「我有自信，不論是透過盟友或直接介入，我們將確保加拿大對這起調查做出實質貢獻。」

罹難者大多是伊朗裔加拿大公民，其中包括一對千里迢迢到伊朗舉辦婚禮的新婚夫婦，共有30人來自加國西部城市艾德蒙頓（Edmonton）。

艾德蒙頓伊朗傳統協會（Iranian Heritage Society）會長艾克巴里（Reza Akbari）表示，26歲的普爾薩拉比（Arash Pourzarabi）和25歲的古爾吉（Pouneh Gourji）是亞伯達大學（University of Alberta）資訊科學系研究生，他們前往伊朗舉行婚禮。

艾克巴里說，搭上這架死亡飛機的還有前往參加結婚派對的另外4人，以及同樣來自艾德蒙頓的24名伊朗裔加拿大公民。

艾克巴里說：「我的老天，我不敢相信。」「消息一出震驚了整個社群。」

(中央社)