沿途攤商送上菜頭預祝高票當選。（許哲瑗攝）

兩人逐一與民眾握手問好。（許哲瑗攝）

兩人逐一與民眾握手問好。（許哲瑗攝）

前台北市長郝龍斌今上午9時許，陪同國民黨新北市第十選區立委候選人林金結到三峽公有市場掃街拜票；談及國民黨新北選情，郝龍斌認為，新北市幅員遼闊，目前韓國瑜氣勢起來了，對選情抱持審慎樂觀態度，最後關鍵兩天加緊衝刺，把所有票都催出來，相信1月11日必能開出漂亮成績單。

林金結今上午先與新北市長侯友宜在海山捷運站外拜票，隨後趕往三峽，與郝龍斌合體掃街，最後關頭全力衝刺，爭取最大曝光，沿途不少攤商送上菜頭、蔥蒜等，預祝旗開得勝、高票當選。

郝龍斌受訪時大讚，林金結在地深耕多年，是國民黨年輕一代戰將，土城三峽選情激烈，最後階段全力衝刺、加強催票，必能把國民黨好的人才送進國會，為鄉親服務打拼。

林金結表示，土城三峽三強鼎立，是全國最關注的選區，選前關鍵時刻，黨內大咖接力為他輔選，今天有侯友宜、郝龍斌，明天前市長朱立倫、前總統馬英九將再來站台，「只要土城三峽這一區贏了，相信新北市全部都會贏！」

(中時 )