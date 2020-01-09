亞德客-KY(1590)12月營收、2019年全年營收同步創高，今天強勢開高，盤中登頂，創下2018年6月以來新高。法人認為，2020年氣動元件市場可望持平，公司營收成長幅度可高於市場的成長幅度10％，在產能沒有大幅擴充下，看好公司持續成長。

亞德客去年12月來自電子行業、電池行業及包裝機械行業的挹注，集團合併營收為人民幣3.47億元，創公司單月營收歷史新高，月增加7％，年增加29％；若以新台幣計價為15億元，月增加6％，年增加24％。2019年全年集團累計合併營收為人民幣35.58億元，年增4％，若以新台幣計價為158.98億元，年增2％。

該公司去年因客戶既有產能提高自動化程度及5G相關零部件需求增加，且透過持續開發新產品及新客戶以提高市場佔有率支持營業額成長，在去年美中貿易戰干擾下，營收仍逆勢創高。

亞德客2020年第1季將步入淡季，經過第1季淡季後，第2季將進入旺季，可望重啟動能。不過，大陸服務業樂觀度降至2005年底有數據以來的歷史次低點，企業對於經濟增長低迷、人手短缺等因素認為可能影響2020年前景，因此，大陸經濟仍有下行風險，而亞德客超過9成營收來自大陸，也需留意大陸景氣變化造成的影響。

(時報資訊)