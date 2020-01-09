國內線上基金平台領頭羊基富通，營運三年成績亮麗。基富通董事長林修銘表示，2019年基富通基金平台業務再創高峰，截至2019年底投資人持有基金規模突破300億元，達337.5億元，前一年底大增89%，總申購金額也較前一年度增加逾5成，在宣導退休理財有成下，定期定額申購金額年增率也有近4成的水準。客戶數方面，去年基富通客戶人數大增，單年度開戶數達6.4萬戶，累積客戶數突破12萬戶，皆較前一年度成長100%以上，讓基富通穩居國內最大線上基金交易平台。

在政策使命下成立的線上基金交易平台「基富通」成立邁入第四年，2019年對基富通而言是十分重要的一年，回顧過去一年的營運成果，在好享退全民退休專案成功推動下，基富通受到更多投資人青睞，不論客戶數、申購量及基金規模都較前一年度大增，也讓基富通穩居國內線上基金平台的領頭羊。

林修銘進一步指出，為嘉惠更多基金投資人落實普惠金融政策，基富通平台成立之初就打出合理的費用率與方便的使用平台，在平台客戶數大增下，也凸顯平台買基金成為投資趨勢，基富通也在年初就打出「皆大歡息」優惠活動，至2020年底全平台配息、債券、平衡基金皆享單筆0申購手續費優惠(活動內容詳見基富通官網活動網頁)，也是希望能讓更多投資人再省投資成本，讓平台買基金更廣為民眾所知。

展望2020年，林修銘表示，今年基富通仍會繼續推動定期定額做退休準備的概念，希望讓更多民眾知道及早做退休準備的重要性，尤其是透過定期定額的正確投資方式來推廣理財教育，帶領整個基金投資產業的生態圈走出不一樣的路。另外平台功能也會持續優化，預計農曆年後還將推出新功能，平台介面優化後，期望讓基富通平台更加貼心、便利、智慧+，成為全民的基金投資平台。

(時報資訊)