日籍左打者秋山翔吾9日正式加盟紅人，成為紅人百年隊史以來首位日籍選手， 他坦言，「從沒有日本選手加入紅人，這點的確很吸引人。」此外秋山翔吾也說，在大聯盟最想對決同輩的前田健太和田中將大，希望未來有機會交手。

31歲的秋山翔吾穿上紅人4號球衣，並在加盟記者會上獲得球團近十年來少見的高規模待遇，秋山翔吾透過翻譯表示，「紅人從來沒有日本選手這點很吸引人。」事實上紅人在三年前在爭取大谷翔平時，也用「隊史第一位日本球員」、「小市場球隊的吸引力」等說法，不過可惜失敗。

這次紅人做足準備，不僅是第一個接觸秋山翔吾的大聯盟球團，也是第一個在冬季會議上碰面、第一個提出合約的球隊，這讓秋山備感尊重，「他們的熱情讓我深受感動，他們是真的希望我加入，我想對此做出回應，也是我為何想加入紅人。」

紅人給的條件也是誠意十足，秋山翔吾今年年薪600萬美元、明年700萬美元、2022年800萬美元，此外若被交易還能從對方拿到100萬美元，且若未取得本人同意，球隊不能將他下放小聯盟，更別說還有其他誠意十足的激勵獎金。此外紅人也非常照顧他的家人，包含隨身翻譯、私人教練、搬家津貼、全家的英文課程以及往返美國的商務艙機票。

(中時 )