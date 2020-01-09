因應本周六（11日）即將舉行的總統副總統及立法委員選舉，交通部航港局表示，為使旅客能返鄉投票，將啟動海運疏運，期程自1月9日至12日，共計4天，並協調業者加派航班疏運旅客，於本島與離島間9條航線及金馬小三通4條航線，總計開航211航次，疏運5萬2346人次運能。

航港局表示，已啟動台中、金門航線海運疏運B計畫，調派「合富快輪」疏運，訂於1月10日晚上22時由台中港開航，航行時間9小時，預計1月11日上午7時到達金門港料羅碼頭，可協助442名金門鄉親返鄉投票。

為確保基隆、馬祖選舉期間疏運順遂，航港局偕同連江縣政府排定「台馬之星」每日往返各一航次，由基隆港22時開航、馬祖港9時30分返航，另「馬輪」歲修原訂1月10日出塢，現已提早於1月7日晚上22時復航返回馬祖東引，以確保基馬航線不中斷。同時，高雄澎湖航線「台華輪」，亦經航港局協調台灣航業公司再加開澎湖馬公3航次，提供民眾返鄉投票。

針對天氣可能影響客輪航行的問題，航港局已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢「總統大選疏運資訊公告」。

(中時 )