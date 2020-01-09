彰化縣政府舉辦「書香彰化～與大師有約」每個月都邀請大師來精彩的講座，今年還將巡迴彰化縣八大生活圈，將書香風氣往下紮根。（吳敏菁攝）

為了提供與文學作家互動、交流的機會，彰化縣政府舉辦「書香彰化～與大師有約」每個月都邀請大師來精彩的講座， 王惠美表示，透過演講台下10分鐘台下10年功的智慧，可以快速學習，【相聲瓦舍】的創辦人馮翊綱今天也現身現身分享，從歷史、文化出發，與大家談一談喜劇的意義、幽默的本質，妙語如珠，贏得滿堂喝彩。

王惠美表示，縣府從2008年就開始舉辦與大師有約的活動，迄今已邁向第13年，透過演講互動，吸收不一樣生命體驗和智慧，高興獲財團法人泰山文化基金會、健生實業股份有限公司贊助共同辦理，從以往的兩個月1場次，每年6場次，擴大為每月1場次，計12場次，每個月都有請大師來演講。

不同以往，今年更將辦理範圍擴大至彰化縣八大生活圈，在彰化市、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、鹿港鎮、溪湖鎮、員林市、和美鎮等鄉鎮市巡迴，希望將書香風氣向下扎根，讓鄉親們能夠就近親近大師，歡迎所有鄉親共襄盛舉。

劇場表演藝術家馮翊綱首場，1月18日首場講座「發揚吾笑精神-- 談喜劇與幽默」，接續還邀請旅遊文學作家張國立、實力派演說家高志斌、新聞主播眭澔平、生動詼諧書寫大自然的苦苓、自然觀察作家劉克襄、編劇小說家楊富閔、大學校長李家同、心靈勵志作家戴晨志、形象管理專家陳麗卿、專職作家駱以軍、長期關注自然教育的親子專家李偉文等各行各業的講師，演講主題涵蓋戲劇、飲食、旅行、自然生態教育、文學寫作、衣著美學等多元領域，透過講師分享人生經歷與生活撇步，開闊眼界，讓閱讀及學習更有趣味。

參加講座即可獲得神秘小禮物，還有機會獲得該場講師親筆簽名著作。另外，只要參加3場次，可獲一次摸彩機會，獎品有電視、烤箱、抱枕等共246個獎品，將分別於第6場次、6月7日及第12場次、12月13日抽出。

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