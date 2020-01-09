台中市長盧秀燕（圖右）9日至大里區，陪國民黨台中市第七選區立委候選人莊子富（圖中），選舉倒數衝刺拜票。（張妍溱攝）

選舉倒數，候選人緊鑼密鼓，台中市長盧秀燕，9日至大里區陪同黨第七選區立委候選人莊子富，車隊掃街拜票，沿途有民眾熱情燃放鞭炮，掃街透過直播，不少支持者也上網留言，為莊子富加油。盧秀燕稱讚莊年輕有為、充滿正義感，未來若進入立法院相信他會是最清廉的好立委。

國民黨台中市第七選區立委候選人莊子富說，大里、太平區被國民黨視為艱困選區，有「媽媽市長」盧秀燕來為他站台後，人氣指數攀升、屯區一定翻轉，他非常有信心拿下這1席。莊呼籲選民，為了台灣經濟、抗空汙、照顧下一代，1月11日一定要站出來投票。

提到空汙，盧秀燕說，台中市政府全力在整治空汙「單打獨鬥」，中央政府卻不關心，包括，中央能源政策問題、境外移入、台灣本島地形、天然條件、污染物擴散不易等問題，都是國家應討論解決，不應讓地方政府單打獨鬥，若立法委員無法在中央發聲、爭取預算解決、應該會翻盤很重要原因。

莊子富指出，台中空汙嚴重，他掃街拜票時有選民問他，「台中空汙何時改善？」，希望能有新鮮空氣，聽見選民的訴求，這一次選舉相當重要，若進到立法院，盡全力協助地方，改善人民隱憂的空汙問題，要把民眾健康找回來。

立委選舉選情緊繃，民進黨喊出台中市要8仙過海，盧秀燕說：「海水退了就知道！」，每次選舉不能吹哨子走路，以上次市長選舉為例，民進黨說會大贏、要在台中完全執政，民進黨對選情說法誇張，國民黨則是走平實的路、一步一腳印，爭取最後勝利。

今晚國民黨總統候選人韓國瑜凱道造勢大會，燕子、禿子、漢子3人究竟會不會合體站台？引發選民關注，盧秀燕指出，她將在下班北上參加，按照表定流程新北市長侯友宜也將出席，平日3人忙於市政，沒有機會同台；藉由這次造勢活動，呼籲選民團結為國民黨加油。

(中時 )