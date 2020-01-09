前內政部長李鴻源今天上午於台南成功大學舉辦「治水救台灣─李鴻源粉絲頁」治國解方專題演講，吸引百位民眾動場聆聽，他暢談台灣地震、缺水、地層下陷、國土規畫等嚴肅課題，強調台灣要有勇氣面對真相，政府必須要聰明。李鴻源強調專業治國，「台灣不用偉大，政府再次聰明就好。」

李鴻源2小時演講吸引許多粉絲與青年學子到場聆聽，多名粉絲手持「專業治國」、「最佳閣揆」看板力挺，期盼李鴻源再次出來為民服務。李鴻源以「台灣必須面對的真相」為題，深入解析台灣各種問題，也提出專業治國解方。

「台灣政府是一本糊塗帳」、「3分之1基礎建設重複投資」，該做的卻是「100哩路走了99哩，只差一哩沒走完⋯」李鴻源舉過去在政府部門親自經歷的好幾個例子，重申政府如落實執行，台灣其實有許多迎頭追上世界的機會。他說，台大世界排名一直往後掉，這代表國力也一直滑落，他不客氣直指「政府繼續這樣運作保證排名還會繼續掉。」

李鴻源憂心沒有一個有能的政府，台灣政府甚麼都有、就是沒有智庫，國民黨、民進黨的智庫則都只想著把對方幹掉，事實上，政治需要很強的專業支撐，才能有正確決策，他舉例中科、南科蓋在水資源貧乏地方，就是一例。

他也反對蘇花改，強調不是花蓮人通勤不重要，而是蘇花改走砂石車、大卡車、小客車跟機車，前不著村後不著店，萬一發生重大火災事故，誰來救援？我們有著墨防災嗎？他說，恭喜花蓮人有一條回家的路，但我們準好了沒？

再者，到底要不要核電，能源是一個非常專業的東西，終極廢核沒有15、20年準備是不可能的，但很多政治人物說不漲電價、不缺電，這根本不可能發生，但有人竟然講得出來，居然還有人相信。

他也透露，過去曾針對地震潛在地區提出防災型都更，但政府並未執行，也從此不再提防災型都更，他說，看到永康區發生大樓倒塌掏時，非常難過，他在這之前已將台南潛在地震危險區域給台南，雖然未必能阻止地震嚴重損傷，但至少事先列出危樓，有機會降低這場地震災害的傷亡。

「台灣不用偉大，政府再次聰明就好！」李鴻源語重心長提醒，在場民眾也感受到他「專業治國」能力，盼望他在1月11日後能「帶頭」為台灣組成聰明政府，為人民服務！

(中時 )