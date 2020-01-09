在台積電（2330）下周四法說會前，一家美系外資再啟動上修台積電目標價，看好台積公司受惠5G及高效能運算（HPC）需求推升今明年業績成長，將台積電目標價由350元上調至380元，跟上外資圈先前調升潮。

美銀證券發布最新報告，預期在5G和HPC需求強勁推升下，台積電今明年營收可望成長21%、9%，毛利率也有大幅成長空間。此外，台積電上半年預計量產5奈米，推動台積電持續在先進製程市占保有領先地位。

美銀證券指出，5G發展雖受美中貿易戰影響，但華為和多數陸系手機品牌加大5G手機出貨，台積電主力客戶除華為以外，還有蘋果、聯發科和高通。HPC亦隨著超微（AMD）市占快速拉升，台積電今年業務也有想像空間。

看好今年台積電可受惠5G挹注營運動能，外資於去年底進行新一輪的上調目標價熱潮，包括美歐系外資均將台積電目標價升至375元，麥格理更調高台積電目標價至385元。

去年第四季以來，外資圈已出現兩波對台積電的調升潮，自台積公司去年第三季法說會唱旺5G開始，高盛等外資率先上修目標價，高盛、美銀、摩根大通等美系外資對台積電目標價為350元以上。

台積電去年第四季股價續漲，外資再啟動一波上修潮，包括花旗、麥格理、瑞士信貸新一波對台積電目標價分別達375、385、375元。在美銀證券上修台積電目標價至380元後，又多一家外資對台積電股價唱高調。

(時報資訊)