藝人曾國城日前洗澡時發現脖子有硬塊，嚇得趕緊就醫檢查，檢驗報告結果是良性腫塊，推測是因免疫力下降導致的發炎反應。醫師表示，脖子摸到囊腫、腫塊，正是身體發出的警告，尤其3公分以上的頸部腫瘤約有80％為惡性，千萬別輕忽！

一名68歲女性，日前也在洗澡時摸到脖子有腫塊，就醫檢查竟是肺腺癌徵兆。耳鼻喉科醫師張益豪、陳亮宇在健康網站《耳鼻喉33問》發文指出，若無意間發現頸部多了腫塊，大致有3種可能原因，惡性腫瘤除了淋巴瘤外，最常見的就是「轉移性腫瘤」。

包括頭頸部的鼻咽癌、口腔癌、喉癌、下咽癌等，或是從肺部、支氣管、腸胃道、乳房，甚至泌尿道轉移的腫瘤，都有可能以頸部腫塊表現，統計發現，3公分以上的頸部腫瘤約有80％為惡性，可從下列4個特徵判別是否為惡性腫瘤。

1. 固定不能移動的硬塊

2. 腫塊大於2公分

3. 腫塊皮膚表面有潰瘍或破皮

4. 和頸部腫塊同側產生耳朵疼痛、耳鳴或聽力變差

由於脖子是免疫系統最活躍的區域，有很多淋巴結，當人體遭受外來病原菌入侵、感染時，像是感冒、牙痛、扁桃腺發炎等都可能導致淋巴結腫大，形成腫塊，但一般不會超過2公分，而且大多會在治療後幾天內變小。醫師提醒，若發現腫塊有快速變大的跡象，或合併其它症狀，如吞嚥困難、聲音沙啞、耳朵疼痛、不明原因發燒、體重驟降等，要特別注意，盡快就醫檢查，避免耽誤治療時機。

(中時電子報)