伊朗報復行動轟炸美軍基地，波灣緊張局勢升高，使得開春紅盤的全球股市再掀起波濤，富達全球入息基金投資總監Matthew Jennings認為，任何升級都可能導致更大的市場波動，但我們認為該事件對投資組合的影響有限。全球20％的石油供應係經由霍爾木茲海峽到伊朗南部，由於投資人擔心原油供應中斷，油價攀升。如果伊朗進行報復，則市場有進一步動盪的空間。如果油價保持較高水平，將造成成本膨脹，進而影響全球經濟成長，將不利景氣循環股。然而，全球入息的投資策略重點是擁有股息永續性高的公司（通常景氣循環股較少）和擁有吸引力估值的強大資產負債表公司。投資組合偏於防禦型股，可望在此環境下提供相對的緩衝。

根據統計資料顯示，自1990年8月以來迄今，美國與伊朗之間的衝突加劇有4次，若投資人在衝突急遽增高時，勇敢投入股市，以美國標普500指數為例，平均1個月後、3個月後、6個月後的報酬率，分別為0.3%、4.3%及4.6%；若以MSCI世界指數或是摩根大通亞債指數來看，也都是正報酬，透露只要投資人處變不驚，一切安啦。

富達多重資產投資團隊認為，儘管當前局勢，不太可能在短期內解決，但要提醒投資人的是，千萬不要受新聞雜音影響，驟下斷言。目前的油價水平低於去年9月沙烏地阿拉伯油田遇襲，升幅也遠低於當時。低通膨是個結構性問題，而當前的原油價格並非是決定性因素，富達多重資產投資團隊認為該事件本身不會成為股市持續波動的催化劑，因此，不會在這樣的環境下進行任何交易。

全球入息的投資策略重點是擁有股息永續性高的公司（通常景氣循環股較少）和擁有吸引力估值的強大資產負債表公司。投資組合偏於防禦型股，可望在此環境下提供相對的緩衝。

富達新興市場基金投資總監Rebecca McVittie表示，我們在中東的投資部位非常少，阿拉伯聯合大公國(UAE)不到1％，在中東其他地區沒有任何持股，該事件對投資組合的影響有限。至於在UAE的持股，主要是該國第二大銀行Emirates NBD，是工資核算處理的市場領導者，提供大量的免費即期存款，與其他銀行相比，該銀行的融資成本特別低、估值也具有吸引力，可望從指數納入中受益。

(時報資訊)