投票倒數2天，國民黨總統候選人韓國瑜，今晚將在台北凱道舉辦北部唯一一場超大型造勢活動「選前之夜」，韓粉們的熱情擋不住，明明活動下午四點才開始，但凱道已經湧現大量韓粉人潮。而最新的活動流程表也出爐了。

韓國瑜今(1月9日)凱道造勢流程圖。(圖/截自 韓粉臉書社團)

據活動流程表資訊顯示，基隆、台北、新北的立委候選人都將全數到場，且新竹、苗栗、南投、雲林縣、嘉義市、金門、澎湖、連江、宜蘭、花蓮、台東縣市長也都將到場助講。此外現任黨主席吳敦義、前黨主席連戰、前總統馬英九、資深媒體人趙少康都會現身，到場力挺韓國瑜。

韓國瑜和張善政則將在活動後半段登台致詞演說，並與現場為數極可觀的支持者大合唱。

(中時電子報)