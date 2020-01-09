彭于晏曬近照被虧顏值崩壞。（圖／翻攝自yuyanpeng IG）

37歲彭于晏日前突然傳出打敗邱澤，秘婚多年好友張鈞甯，但工作室已火速跳出否認。最近彭于晏忙在大陸宣傳電影，昨(8日)他曬出近照，或許因太過疲累，招牌電眼大縮水，臉上還掛了兩個黑眼圈，一副「生無可戀」的樣子笑翻眾人，網友紛紛虧他顏值直落。

帥氣的彭于晏過去曾和蔡依林、林珈安、許晴等人傳緋聞，上月底忽然傳出他與相識多年的張鈞甯將在台北舉行婚宴，「婚禮是封鎖消息的，外面都不知道」，彭于晏工作室緊急否認，澄清：「無中生有的事，不做過多的回應。兩位都是好演員，請多關注兩位演員的作品」。

最近彭于晏忙宣傳電影《緊急救援》，昨他曬出自己戴著眼鏡，黑色圓帽，頭上還頂著耳機的照片，跟過去帥氣、意氣風發的樣貌大不同，表情一臉疲態，臉頰凹陷，他寫下：「我一天內去了四個城市後的樣子」，網友回說：「好真實的不帥」、「顏值崩壞了還是老公」、「辛苦了，好好睡一覺」、「這青蛙眼...你是誰?」。

(中時電子報)