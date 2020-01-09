警察專科學校學生廖志昕2017年參加學校期中考，在3000公尺跑步測驗時突然昏倒，被送醫急救雖撿回一命，但卻成為植物人，家屬認為警專有疏失，向台北地方法院民事庭請求國家賠償2933萬餘元，北院9日開庭，廖家委任律師主張，廖出事後警專長官沒有任何作為，明顯有過失。

廖志昕發生期中考跑步意外後，廖生家屬控告廖生的中隊長張一平涉業務過失傷害，台北地檢署2019年3月間依業務過失重傷害罪嫌起訴張一平，目前刑事部分在北院審理中。

廖生家屬委任律師主張，警專醫護室編制了醫師、護理師，測驗當天場邊卻沒有護理師在場，廖生發生意外時，中隊長張一平卻阻止其他學生呼叫救護車，也沒有進行CPR等急救措施，根本沒有作為。同時，CPR的口訣是「叫叫ABC」，其中就包含叫救護車，但張一平沒有任何作為，還阻止學生叫救護車，明顯有過失。

警專委任律師則抗辯，廖生出意外時，張一平請學生打電話通報醫護室，其他教官打電話叫救護車，均積極對廖生急救，沒有過失責任，而且張一平是中隊長，指揮學生也是張的救護作為。

承審法官諭知警專提出歷年學生的畢業資料，諭知2月27日再開庭。

(中時 )