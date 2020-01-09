民眾黨主席、台北市長柯文哲今(9)自新莊展開車隊掃街，被媒體問及，日前說親民黨內都是郭台銘的人，老宋會不滿，是否在挑撥他們？柯文哲回應，「沒有啦，這是我跟一些親民黨朋友聊天時他們的聲音，他們說奇怪，怎麼看板上都沒有我們親民黨的人，這沒什麼，不要把我想那麼壞。」

對於親民黨內部也有人對此表示不滿，柯文哲回應，「廢話，一個組織內什麼聲音都有」，他表示，共榮社會第一個階段是容易的容，容忍是自由的基礎，要先能夠容忍別人，才有辦法「共融」、互相融合，最後才變成「共榮」，光榮的榮。

(中時 )