挑撥親民黨跟郭台銘？柯：不要把我想那麼壞 12:092020/01/09 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾黨主席、台北市長柯文哲今(9日)率黨內幹部自新莊棒球場展開車隊掃街。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾黨主席、台北市長柯文哲今(9)自新莊展開車隊掃街，被媒體問及，日前說親民黨內都是郭台銘的人，老宋會不滿，是否在挑撥他們？柯文哲回應，「沒有啦，這是我跟一些親民黨朋友聊天時他們的聲音，他們說奇怪，怎麼看板上都沒有我們親民黨的人，這沒什麼，不要把我想那麼壞。」 對於親民黨內部也有人對此表示不滿，柯文哲回應，「廢話，一個組織內什麼聲音都有」，他表示，共榮社會第一個階段是容易的容，容忍是自由的基礎，要先能夠容忍別人，才有辦法「共融」、互相融合，最後才變成「共榮」，光榮的榮。 (中時 ) #親民黨 #柯文哲 #郭台銘 #黨內 #聲音 也許您會感興趣 推薦閱讀 瞄準搖擺州 柯P選前一周 重兵鎖定中台灣 01:152020/01/05 政治要聞 台南 柯P諷選便當盒立委 藍綠回嗆 04:102020/01/05 地方新聞 柯文哲為空汙把脈 找出病因、對症下藥 17:082020/01/05 政治 柯P鬧雙胞？郭子乾與柯文哲同台 差點秒變韓國瑜 17:292020/01/05 政治 人口老化嚴重 柯文哲：忘了65歲退休這件事 11:222020/01/06 財經 作家顏擇雅批沒政績 柯：典型的黨同伐異 13:482020/01/06 政治 余天認對三重無建設怪藍營 柯文哲：懶惰牽拖 14:272020/01/06 政治 輔選提國家養政策 郭台銘願用資源讓馬祖先行試辦 15:202020/01/06 政治 嗆殺柯文哲不用2天 50歲男送法辦 19:232020/01/06 社會 替親民黨搶政黨票 郭：一黨獨大就是權力暴力 14:092020/01/07 政治 政治熱門新聞 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 瘋傳！挺韓老父給韓黑大學生兒的一封信《分享》.... - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 韓粉動起來！陳揮文籲凱道要讓綠媒嚇破膽 - 政治 決戰！一張圖看韓凱道造勢 流程圖曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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