女星陳喬恩在2019年加入戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》，和馬來西亞富二代艾倫配對成功，陳喬恩也多次被拍到與艾倫私下的甜蜜互動，小倆口舉手投足閃翻，不過戀愛ING的陳喬恩昨（8日）卻發文自揭臉圓圓的主因。

陳喬恩昨在微博曬錄陸綜《人生選擇題》影片，她錄影時不時爽朗大笑，傻大姊個性表露無遺，不過陳喬恩的臉，在有些角度看起來似乎有點圓潤，對此，陳喬恩則發文強調：「還有我那天錄影是水腫不是虛胖（認真臉）」，女神個性和發文都超直白，更是被網讚爆。

陳喬恩微博全文。（圖／取材自陳喬恩微博）

(中時電子報)